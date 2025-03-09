Hakem performansından anlamayanlar buyurun seyredin bu maçı. Kilama genişleyerek geliyor ve sol kol yukarıda, açık net penaltı hakem sahada doğru karar verdi. VAR devreye girdi, külliyen yanlış gitti OFR de izledi döndü penaltıyı iptal etti. Çünkü özgüveni yok. Klasik VAR... Benden daha iyi biliyor güvensizliği.

VAR protokol uygulama esasları yerle bir oldu. Penaltı yoksa Banza'ya aldatmadan dolayı sarı göster o zaman, o da yok! Bu nasıl hakemlik? Sarı kartlarda doğrularının yanında hatalar vardı. İki kez top kendisine çarptı bir kez Abdülkadir ile çarpıştı. Yer alma pozisyon takibinde büyük eksiklikleri var. Hakemin verdiği her kritik karar hatalı. Hep mi Trabzonspor maçlarına denk geliyor bunlar? Türk hakemliğini acemileri sahaya salarak Sübyan Mektebine çevirdiler. Yazıklar olsun!