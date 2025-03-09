Spor yazarları Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1'lik skorla Atakaş Hatayspor kazandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi...| Son dakika Trabzonspor haberleri
Trabzonspor savunmasında Malheiro sakat, Mustafa kart cezalısı olunca Arif ve Hüseyin ile iki kanat bekleri, önde de sakatlıktan çıkan Okay ile oyuna başladı. Beklenmedik gole rağmen Trabzonspor kırılganlıktan uzak oyuna ve skora asılan bir görüntü içinde daha organize anlaşılabilir ve tarif edilebilir bir oyun oynuyor. Hatayspor rakip ceza alanına 3 kez girdi birini gol yaptı.
Sikan ve Zubkov hücum hattında Vişça'nın yükünü hafiflettiler. Top taşıyıp adam eksilterek hücumda etkili oluyorlar. Hatay öne geçince yapılan değişiklikler telaş değişiklikleri oldu.
Sonucu değiştirmeye yetmedi. Alper Akarsu yeni jenerasyon hakemlerden. Geçen hafta yönettiği maçta başarılı değildi. Ancak MHK Başkanı, gözlemci notlarına itibar etmeden atama yaptığı için bu hafta tekrar şans buldu hem de ikramiye gibi Trabzon maçında.
Hakem performansından anlamayanlar buyurun seyredin bu maçı. Kilama genişleyerek geliyor ve sol kol yukarıda, açık net penaltı hakem sahada doğru karar verdi. VAR devreye girdi, külliyen yanlış gitti OFR de izledi döndü penaltıyı iptal etti. Çünkü özgüveni yok. Klasik VAR... Benden daha iyi biliyor güvensizliği.
İkinci yarı bu kez Banza için penaltı çaldı. Topa vurmak üzere olan Banza'nın ayağına Kerim'in ayağı ile teması var. Bu bir çelme. Banza'nın önünde kale 4 metre ve boş Banza, kaleye vurmak yerine niye kendini bıraksın? Hakem sahada penaltı verdi, olay belki basit bir temas gibi görülebilir lakin VAR asla karışamaz. Hakemin saha kararı geçerlidir. VAR yine çağırdı hakem gitti OFR de izledi döndü iptal etti. Özgüven ve futbol bilgisi yok.
VAR protokol uygulama esasları yerle bir oldu. Penaltı yoksa Banza'ya aldatmadan dolayı sarı göster o zaman, o da yok! Bu nasıl hakemlik? Sarı kartlarda doğrularının yanında hatalar vardı. İki kez top kendisine çarptı bir kez Abdülkadir ile çarpıştı. Yer alma pozisyon takibinde büyük eksiklikleri var. Hakemin verdiği her kritik karar hatalı. Hep mi Trabzonspor maçlarına denk geliyor bunlar? Türk hakemliğini acemileri sahaya salarak Sübyan Mektebine çevirdiler. Yazıklar olsun!
REHA KAPSAL - KENETLENMEK
Trabzonspor iç sahada oynuyor ve her zamanki gibi iyi başlamadığı maç başlangıcı bir de rakip Hatayspor, maalesef onlar da matematiksel olarak düşmeyi bekleyen, saha içi görüntüsü olan bir takım. Ama onlara bile deplasmanda oynadığı baskısını yaratamayan bordo mavililer onları da oyuna ortak ettiler.
İlk yarı topa sahip olan ama oyunu domine edemeyen, rakibin derin yaptığı savunmaya, set hücumunu doğru yapamayan, telaş yapan bu yüzden pas hatası yapan, kenarlarda iki ve üçlü oyunları doğru yaptığı zaman pozisyon yaratan böyle bir ataktan gol geldiği gibi bazı ataklar da başlamadan bitti.
Bu ataklarda önemli olan üçüncü boş oyuncuyu bulmak günümüz oyunlarında çok önemli. Geriye düştüğü ilk yarıda golü bulup, içeriye girmek ikinci yarıya daha motive çıkmak açısından önemliydi. Maçın hakemi Alper Akarsu'nun verdiği penaltı doğruydu.
Danimarka'lı hakeme uyması çok yanlış, madem bir karar verdin kaldı ki doğru karardı zaten çünkü rakip oyuncunun vücudundan koluna geliyor ama kol büyüyor ve kendi takımı için avantaj sağlıyor ve de net Trabzonspor'un penaltısı verilmiyor.
Bu arada yenilen ikinci golün de iki defansif orta saha ile oynayıp, rakibe ceza sahası önünden şut attırıp golü kalesinde bulması. Skordan bağımsız olarak şunu söylemeliyim; bu olumsuz oyun planı, belirlenmeyen oyun prensipleri ve kötü kurgunun sadece bu maçlık değil. Sezon başından beri en önemli saha içi problemlerinin olması, bunun beraberinde getirdiği dış saha başarısızlığının altında yatan birinci sebep sanırım bu.
Evet kötü oyun ve sonuç ortaya çıktı ama şimdi Trabzonspor taraftarına büyük görev düşüyor. Çünkü takımları kırılma eşiğinde. Şimdi takımlarına sahip çıkmalılar, hele tek yakın hedef olan kupayı almak olmalı. Bunun için de üç maçlık performans önemli ve yeterli olacak. Bence buraya odaklanmak gerekir. Şimdi kenetlenmek, bir olmak, sorunları doğru tespit edip onun üzerine çözüm üretmek gerekir.
ZEKİ UZUNDURUKAN - BU TAKIMIN HALİ NE ŞENOL GÜNEŞ!
Trabzonspor'un Akyazı'da ligin dibindeki Hatayspor'a yenilmesinin bir izahı, bir mazereti olamaz! Kimse La Fontaine'den Masallar anlatmasın! Kimse artık mazeret üretmesin! Teşhis koysun! Yol haritası çizsin!
Ya bir yol açarsın, ya bir yol bulursun; ya da yoldan çekilirsin! Trabzonspor ile deplasmanlarda başarısızlığın tarihini yazan Şenol Güneş, dünkü faciayı da kenardan film gibi izledi. Maçı çevirebilecek ne bir taktik, ne bir oyun anlayışı...
Son derece ilkel bir futbol oynayan Trabzonspor var ortada. Bunların hepsi Şenol Güneş'in eseri... Koca Trabzonspor, ligin en kötü futbolunu oynayan bir takım haline geldi. Bordo-mavililer, futbol olarak ileriye gideceğine, hızla geriye gidiyor.
Dün bakıyorum da şaka gibi! Sahanın en iyisi Zubkov'u oyundan alıyor Şenol Güneş! Tam bir akıl tutulması!
Tribünlere gelen az sayıdaki Trabzonspor taraftarı, sahadaki kötü futbol karşısında saç-baş yolmaya devam etti. Tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Şenol Güneş geldiği günden beri çok formsuz! Adı Şenol Güneş olmasaydı, normal şartlarda bugüne kadar çoktan gönderilmişti. Sabır... Sabır... Sabır... Ama nereye kadar sabır!
Ertuğrul Doğan yönetimi, senin bir dediğini iki etmedi hocam. Sen Zubkov ve Sikan'a verilen 12.5 milyon euro için 'çekirdek parası' dedin! Yapılan bu büyük harcamayı ve bu iki transferi bir anlamda küçümsedin. Deplasmanda galibiyeti olmayan bir takıma hayat verdin.
Artık Adana Demirspor'dan sonra Hatayspor'un da deplasman galibiyeti var. Ligde sadece Trabzonspor'un deplasmanda galibiyeti yok. Bu takımın hali ne Şenol Güneş! Sahada koşan oyuncun yok.
Savaşan oyuncun yok! Hırs yok, kazanma ruhu yok! Siz aylardır idmanlarda ne yapıyorsunuz! Takımı maçlara nasıl hazırlıyorsunuz! Rakip analizi yok. Ortada sistem yok. Ortada taktik-maktik yok! Oyun anlayışı yok. Kenarda maçı çevirebilecek teknik heyet yok! Ne olacak bu takımın hali Şenol hocam! İleriye dönük bir umut ışığı yok! Olan Trabzonspor sevdalılarına oluyor.
İşin kötü tarafı da şu: Ortada Trabzonspor adına bir kurtuluş reçetesi ne yönetimin cebinde, ne de Şenol Güneş'in elinde var! Sonuç da ortada! Dip yapan, ligin en kötü futbolunu oynayan bir takım haline geldi Trabzonspor! Eserinizle gurur duyun beyler!
Not: Maçın hakemi Alper Akarsu, 28'de Kilama'nın ceza sahasında elle müdahalesine penaltı verdi. VAR'daki yabancı hakem Sandi Putros, işgüzarlık yapıp, hakemi VAR monitörüne çağırdı. Alper Akarsu da doğru kararının arkasında duramadı. Yabancı VAR'ın kurbanı oldu.
Olan Trabzonspor'un buz gibi penaltısına oldu! Türk hakemlerden sonra yabancı VAR'lar da Trabzonspor'u yakmaya devam ediyor. Sahada güçlü duramazsan, hakemler de seni yakar!