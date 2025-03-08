Trabzonspor'un penaltılarına VAR engeli! İşte o pozisyonlar

Trabzonspor'un penaltılarına VAR engeli! İşte o pozisyonlar

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavililerin maçın 27. ve 49. dakikalarda kazandığı penaltılar VAR kararının ardından iptal edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 21:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025- 21:48