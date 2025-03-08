Trabzonspor'un penaltılarına VAR engeli! İşte o pozisyonlar
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavililerin maçın 27. ve 49. dakikalarda kazandığı penaltılar VAR kararının ardından iptal edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 21:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025- 21:48
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Bordo mavililerin mücadelenin 27. dakikasında Danylo Sikan ve 49. dakikasında Simon Banza ile kazandığı penaltılar, VAR kararının ardından iptal edildi.
Hakem Alper Akarsu, VAR'dan gelen inceleme talepleri sonrası penaltı kararlarını iptal etti.
İŞTE O POZİSYONLAR:
GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR