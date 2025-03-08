Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik düzenlendi.

Kulüpten konuyla ilgili olarak açıklama geldi.

Trabzonspor'un resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Gözde Atasoy, Kadın Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Ebru Çolak, Genel Müdür Yardımcımız Funda Dağıstanlı, Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncularımız ve kulübümüzün kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Holiday Inn Otel'de gerçekleştirilen buluşmada kadın emeğinin ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Trabzonspor ailesinin ayrılmaz bir parçası olan kadın çalışanlarımızla birlik ve beraberlik içinde geçen gecede anlamlı mesajlar verildi.

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Gözde Atasoy, bu özel günde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

Ayrıca Genel Müdür Yardımcımız Funda Dağıstanlı, bu anlamlı günün anısına Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Gözde Atasoy'a plaket takdim etti." ifadeleri yer aldı.