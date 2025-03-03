Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında futbolseverleri önemli bir mücadele bekliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Tümosan Konyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, son haftalarda istikrarsız bir performans sergilese de güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor cephesi ise deplasman kabusu sona erdirmenin hesapları yapılıyor. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı hiçbir maçı kazanamayarak bekleneni veremedi. Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, bu kötü seriyi noktalamak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 32 puanla ligin 9. basamağında yer alıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Trabzonspor, deplasman kabusuna son vermek için Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkacak olan bordo-mavililer, bu sezon dış sahada galibiyet yüzü göremedi. Konya deplasmanında bu kötü seriyi sonlandırmak isteyen Karadeniz ekibinde hangi oyuncuların ilk 11'de yer alacağı ise büyük bir merak konusu. 32 puanla ligin 9. sırasında bulunan Fırtına mutlak galibiyet hedefliyor. Ev sahibi Konyaspor ise küme düşme hattından uzaklaşmak adına kritik bir virajda. 25 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, Kayserispor ve Bodrum FK'nın aldığı kritik puanlar sonrası zorlu mücadeleyi kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

BANZA DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Braga'dan kiralanan ve attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandıran Simon Banza, fileleri havalandırmaya devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Rizespor ağlarını sarsan 28 yaşındaki golcü, bordo-mavili formayla çıktığı 23 karşılaşmada 18 gol ve 2 asist yaptı.

TEK HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde mücadeleden 3 puan almanın yollarını arayacak Fırtına, bir an önce üst sıralara çıkmanın yollarını arıyor. 32 puanla 9. sırada bulunan bordo-mavililer, ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

2024-2025 sezonunda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, 25 hafta sonunda henüz deplasmanda galibiyet alamadı. Son dış saha galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla alan bordo-mavililer, kötü gidişe son vermek istiyor. Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek deplasman fobisine bitirmeyi amaçlayan Karadeniz ekibi, 289 günlük hasreti sonlandırmayı hedefliyor.

KONYASPOR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Recep Uçar önderliğinde Türkiye Kupası'nda grubunu lider olarak tamamlayan Konyaspor, ligde de çıkış arıyor. Son 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Trabzonspor karşısında kötü gidişe son vermek isteyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Kramer gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Konyaspor'un nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

KONYASPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 64. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Konyaspor ile Trabzonspor 64. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 30'unda Karadeniz ekibi kazanırken, 14 mücadeleyi de Konya temsilicisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.