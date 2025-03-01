Karadeniz devi, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harıl harıl çalışır. Fotomaç'ta yer alan habere göre Simon Banza için Braga ile masaya oturan Trabzonspor yönetimi, alternatifi de hazırladı: Krzysztof Piatek. Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de gol krallığı koltuğunda oturan Polonyalı forvet için RAMS Başakşehir kulübü ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 37 maça çıkan 1.83 boyundaki yıldız tüm kulvarlarda 28 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki golcü, Süper Lig'deki krallık yarışında ise 18 golle Simon Banza'nın önünde birinci sırada yer alıyor. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Piatek'in Başakşehir ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.