Trabzonspor, Avrupa'da transfer dönemi bittikten sonra eylül ayında Banza'yı 2 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki forvet, gösterdiği performansla hem teknik ekip hem de taraftarın beğenisini kazandı. Bordo-mavililer, yıldız oyuncu için bonservis pazarlıklarına başlayacak.

Trabzonspor, Avrupa'da transfer dönemi bittikten sonra eylül ayında Banza'yı 2 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki forvet, gösterdiği performansla hem teknik ekip hem de taraftarın beğenisini kazandı. Hücum hattındaki etkili oyunuyla dikkat çeken oyuncu, sezon boyunca attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağladı. Banza, Trabzonspor yönetimine verdiği mesajda kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini belirtti. Hem oyuncunun istekleri hem de teknik heyetin olumlu görüşü sonrasında kulüp, Banza'nın bonservisini almak için görüşmelere başlayacak.

Hem oyuncunun kariyer hedefleri hem de Trabzonspor'un gelecek planları doğrultusunda Banza transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Trabzonspor taraftarları, başarılı forvetin takımda kalacak olmasının heyecanını şimdiden yaşamaya başlarken, bu gelişme kulübün geleceği için de büyük bir umut taşıyor.

ÖNEMLİ BİR HAMLE

Hem Portekiz hem de Afrika basınında yer alan haberlere göre bordomavililer, 1.89 boyundaki futbolcunun bonservisi için ilk resmi girişimi yaptı. Braga'ya beklentilerini soran Karadeniz devinin kurmayları buna göre bir bütçe hazırlığı yapacak. Banza daha önce Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu açıklamıştı. Braga ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Banza'nın şu andaki market değeri 15 milyon euro. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Banza'nın bonservisinin alınması, Trabzonspor'un uzun vadeli planları açısından önemli bir adım olacak.

TARAFTAR ONU İSTİYOR

Hem oyuncunun kariyer hedefleri hem de Trabzonspor'un gelecek planları doğrultusunda Banza transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Trabzonspor taraftarları, başarılı forvetin takımda kalacak olmasının heyecanını şimdiden yaşamaya başlarken, bu gelişme kulübün geleceği için de büyük bir umut taşıyor.

ÇİFT HANELERE ÇIKILMAYACAK

Fransız basınına göre; Marsilya Banza'nın peşini bırakmıyor. Ligue 1 ekibinin sezon bitmeden Braga ile görüşmelerde bulunacağı yazıldı. Mevcut durumda Trabzonspor'un en ciddi rakibi şimdilik Marsilya gibi duruyor. Bordo- mavililerin olası pazarlıklarda çift haneli rakamlara çıkması neredeyse imkansız.

EN BÜYÜK RAKİP MARSİLYA

Banza'nın geçtiğimiz yaz en ciddi taliplerinden biri Marsilya'ydı. Fakat Braga, 20-25 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedelinde direttiği için transfer gerçekleşmemiş, Bordo-mavililer de Avrupa'da tahta kapandıktan sonra kiralama fırsatını değerlendirmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, ekonomik şartların oluşması halinde Kongolu santrforun kalmasını istiyor.