Karadeniz devi Trabzonspor, Hellas Verona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta saha için hamle yapacak. Ondrej Duda, kulübü ile sözleşme uzatmayı reddetmişti. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına önümüzdeki ay yeniden ağırlık vermesi beklenen Trabzonspor'da yaz döneminin 1 numaralı hedefi takıma yeni Marek Hamsik bulmak. Fotomaç'ın haberine göre bu doğrultuda yönetimin transfer listesinde Slovak orta saha Ondrej Duda'nın yer aldığı öğrenildi. Ara transfer döneminde de Trabzonspor'un temaslarda bulunduğu 30 yaşındaki oyuncunun Verona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Hellas Verona'da forma giyen Duda, takımının sezon sonunda küme düşme ihtimaline karşılık sözleşmesini yenilemeyi reddediyor. Trabzonspor'un da bu durumdan yararlanarak Duda ile sezon bitmeden görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

4 MİLYON EURO

Slovakya Milli Takımı formasını 81 kez giyen Duda, 14 gol attı. 1.81 boyundaki futbolcu, merkez orta saha ve 10 numarada oynayabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon euro.