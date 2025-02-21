Şenol Güneş de doğruladı! Mendy’ye yakın takip

Şenol Güneş de doğruladı! Mendy’ye yakın takip

Trabzonspor'un dinamosu Batista Mendy'yi birçok kulüp yakından izliyor. Yıldız oyuncu için Şenol Güneş'ten de açıklama geldi. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2025- 06:40