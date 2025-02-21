Batista Mendy'yi birçok kulüp yakından izliyor. Mendy'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelmişti. Fırtına'da önceki sezon 4.4 milyon euroya Fransız ekibi Angers'den alınan 25 yaşındaki orta saha için bir başka Fransız ekibi Rennes 10.5 milyon euro teklif etmişti. Bu teklifi yetersiz bulan Trabzonspor yönetimi en az 15 milyon euro talep etmişti. Mendy'in transfer olma ihtimalini önceki gün Şenol Güneş de doğruladı. Sezon başından bu yana İngiliz ekibi Crystal Palace, İtalyan takımları Torino ile Bologna ve Fransa'dan Rennes'in Batista Mendy ile ilgilendiği dile getirildi.