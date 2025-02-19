Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Tecrübeli hoca, özellikle takım kaptanı Uğurcan Çakır ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Sonuçlar olumsuz olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur."

"Dün olduğu gibi bugün de işimizi düzgün, samimi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kendimizin, kulübün, camianın itibarını temsil ediyoruz. Zaman zaman sapla samanı karıştıran, yalan söyleyen, içi dışı bir olmayan, iftira atan, dedikodu yapanlara da cevap vermek zorundayız. İster istemez bir algı oluşuyor."

"Allah, kalbinde kötülük olanlara izin vermesin. Basit insanlar iftira atar, dürüstler hep sabreder."

"PES ETMEK YOK, BU DURUMU AŞACAĞIZ"

"Umutlu olduğumuzu hep söyledik ama mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz. Asıl işimiz hem kendimizi hem bu işi yapanları hem Trabzonspor'u sevenleri mutlu etmektir. Neyi nasıl yaptığımızı da biliyoruz. Sevgimizi kirletmeden, güvenimizi kaybetmeden yola devam edeceğiz. Zorlukları aşacak yetenekli oyuncularımız var. Teslim olmak bu takımın genlerinde yoktur. Yeni bir yapılanma oldu ister istemez, sezon başı 13, arada 4 oyuncu aldık. Yeni yapılanan kadroyla, el ele vererek, çalışarak başarılı olacağız. Sorunlu oyuncumuz yok. Taraftar hep yanımızda oldu, onların istediği sonuçları veremedik. Başkan ve yönetim maddi manevi destek oluyor ama onların da beklentisine cevap veremedik. Kaosumuz da yok. Bu takımı yarıştırmak, başarılı olmak hedefimiz. Kadromuzu genişlettik, kaliteyi yükselttik. Bu takımın, taraftarın gurur duyacağı takım olmasını hedefliyoruz. Hedef Avrupa kupaları. Yarışan ve başarılı bir Trabzonspor'dur hedef gelecek sene. Altyapıdan da oyuncu çıkarmak zorundayız. Yeni sistem için hazırlık yapılıyor. Tesisleri, organizasyonu olmayan, mahalle arasından çıkardığımız oyuncularla başarılı bir Trabzonspor ortaya çıktı. Tesisler daha sonra daha güzel hale getirildi. Organizasyonu yapan, kulübün yapısal halini oluşturan bir hale getirdiğimiz zaman hem yetiştireceğimiz hem dışarıdan gelen oyuncular Türkiye'de ve uluslararası alanda başarılı bir takım olacağız. Sahada olumlu sonuçlar olmayınca yıkıma dönüşebilir. Pes etmek yok, bu durumu aşacağız."

"Son maçla ilgili olumsuzluklar vardı. Bu hem oyuncu hem sonuç olarak. Tartışmanın bu boyutunu saygıyla karşılarım. Beklentiler, tercihler olur, tartışılır. Bizim de oyun başında 10-15 dakika tatmin etmedi, kötü başladık, daha sonra kontrolü aldık, golden sonra daha da sakindik. Rakibin baştaki 1-2 pozisyonu vardı, sonra pozisyonu yoktu ilk yarıda. Skor olarak ilk yarı sonucu, bizim için olumsuz değildi, 1-0'la bitirdik. İkinci yarı daha iyi olacağını beklerken orta sahada top tutamadık, dağınık kaldık, rakibe uzak kaldık, bu da 1-1'e getirdi. Değişiklik esnasında 2-1 oldu, oyuna daha olumlu döndük ama sonucu alamadık. Sonucu alamayınca tartışmalar normal. Beklenen sonuç, Trabzonspor'un herkesi her yerde yenebilmesidir."

"Deplasman fobisi oluştu. 11 deplasmanın 6'sında mağlubiyet, çok fazla, normal değil. Çok kolay kaybettik maçları, bu son maç da dahil. Alırken zorlanarak alıyoruz, kaybederken kolay kaybediyoruz."

"KİM OLURSA OLSUN..."

"Eleştiriler geldi. Bir kısmı, attığımız gole sevinemediğim ile ilgili... Ben bir hocayım, 20 sene oyunculuk yaptım, 38 sene antrenörlük yaptım. İnsanlar nasıl bir dünyadaysa öyle bakıyorlar. Öyle bakmak istiyorlar herhalde, öyle görüyorlar. Benim takılacağım bir konu değil. Kamuoyunda öyle bir algı gelişti ki, Beşiktaş'ta çalıştığım için oradan vurgulanıyor. Küfürle ilgili de vurgu yapıyorlar. Beşiktaş'ta iyi günlerim oldu, orada da eleştiriler oldu. Orada da Trabzonspor maçlarında buna benzer söylemler oldu. Ben açık açık söyledim. Taraftar küfür ediyorsa benim taraftarım da olsa, yapımı da biliyorsunuz, bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım, kim olursa olsun."

UĞURCAN ÇAKIR'A EDİLEN KÜFÜR HAKKINDA

"Başkan ve kulüp, gerekli cevabı çok kısa ama anlamlı ve büyük bir şekilde verdi, 'efendilik de bir tavırdır'. O kadar... Bizim bir yanlışımız yok, niye bizim üzerimizde kalıyor."

"HAKEMLER BÖYLE DEVAM EDECEK"

"Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar."

"3-4 sene böyle devam edecek hakemler, onları kendi hallerine bırakmak lazım."

"KÜFÜRLERİN ÇÖZÜMÜ VAR"

"Seyircilerin küfürlerinin de çözümü var. Küfrü, hastalıklı insan kabul eder. Çözüm arıyorsak kolayı var, talimata bakın. Bir müsabakada, provokasyon yapmayan oyuncuya sürekli... Ben Uğurcan'ı tebrik ediyorum, hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi. Oyun başında kale arkası önünde bekledim. Orada bir sorun vardı. Tüm seyirci Uğurcan'a bir şey yapıyormuş gibi, orada bir sorun vardı. Maç boyunca devam etti. Maç boyunca müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız hep var. Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşanlar oldu, üzgün olduklarını, özür dilediklerini söylediler. Bunu yapan grup sağlıksızdır. Benim taraftarım da yapsa kınarım. Çözüm, TFF'nin para cezası vermesi de değil. Irkçılık da ne yapıyorsunuz, talimatta var. Maçı tatil edebiliyorsunuz. Küfre para cezası veriyorsunuz. Kulüpler para ödüyor. O taraftar sokakta da küfrediyor. Futbol sahaları, ahlak değerlerinin yerleri olmalı. Ahlaksızlığa yer verenler başkaları. Susmak belki daha iyi. Hakeme ilk dakikadan son dakikaya küfür etsem ceza alır mıyım, almaz mıyım! Soruyorum TFF'ye. Sadece para cezasıysa oyun başından itibaren aynı şeyi yapalım. Değilse ayıpsa çirkinse, hakem maçı tatil etsin. Bakalım o taraftar bir daha küfredebilir mi?"

"Uğurcan veya benim üzerinden Trabzonsporlu değil misin, Trabzonsporlusun. Kulüp hakkını savunuyor musun savunmuyor musun! Bu nedir ya! Ayıp bir şey ya! 58 yıldır futbolun içindeyim. Yan baktın, ne oldu, bu basit ilkel."

"BEŞİKTAŞ'A ÇALIŞTIĞIM İÇİN MAÇ MI SATACAĞIM!"

"Uğurcan veya benim üzerinden Trabzonsporlu değil misin, Trabzonsporlusun. Kulüp hakkını savunuyor musun savunmuyor musun! Bu nedir ya! Ayıp bir şey ya! 58 yıldır futbolun içindeyim. Yan baktın, ne oldu, bu basit ilkel. Beşiktaş'ta çalıştığım için sevinmemişim. Beşiktaş'a çalıştığım için maç mı satacağım! Ben Beşiktaş'tayken Trabzonspor'a 3-0 kaybettim, Trabzonspor'a maçı sattım! Benim bir duruşum var. Benim Trabzonspor'daki yerim belli."

"Benim futbol adamı olarak çizgim belli. Zaman zaman insanlar anlık tepki verebilir, yapmasınlar, soğukkanlı olsunlar. Bana, 'Trabzonsporluluğundan şüphe etmiyorum ama...' diye yazıyor taraftar. Şüphe kelimesini kullanmak bile doğru değil. Trabzonspor'un en rakibine gitsem bile işimi yaparım. Ahlak değeri budur. Trabzonspor'da daha da duygusalım, burada üzüntüler daha fazla oluyor."

"Uğurcan, bu maçta hiçbir şey yapmadı. Tüm olumsuzluklara rağmen dik durdu. Trabzonspor'u, milli takımı çok iyi temsil etti."

"Uğurcan ile benim aramda sorun olduğu söylendi. Doğru sorun var! Benden sonra ligde en fazla oynayan Türk kaleci Uğurcan'mış. Onla yarışıyoruz. Konu bu kadar. Başka bir konu bulun bari. Ne gibi sorun olabilir. En yakın olduğum kişilerden biri, övgümü de eleştirimi de yaparım."

"Şems-i Tebrizi'nin güzel bir sözü var. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir."

"BU HAFTA KATILIRLAR"

"Draguş ve Tony sakat, bu hafta katılırlar, başka sakatımız yok. Önümüzdeki maçlarla yeni bir ivme kazanmak istiyoruz. Yapabilecek gücümüz var. Dört tane transferimiz var, 6 oyuncu gitti, üç de kiralık gitti."

"Trabzonspor'un kaleci hariç 23 oyuncusu var, daha önce 28-29'du. Sayısal fazlalık rekabeti ve ambiyansı bozuyordu. Bardhi, Denswil, Umut, Orsic ile daha önce konuşmuştuk. Onlara kötülük değil, planlamada olmadıkları için bir an evvel gitmeleri gerektiğini söyledik. Başkaları da olabilir. En iyi oyuncular bile gidebilir. Bunun rakamsal değerleri, Trabzonspor bütçesini sarsmadan yürütmek durumundayız. Verdikleri, aldıklarında 1-2 milyon eksiyle... Keşke transfer yaparken daha aza alsak da kar etsek."

"Aldığımız oyuncular, Trabzonspor için büyük paralar ama piyasaya bakınca çerez paralarıyla alındı."

"Eren'in son anda gitmesi, oraya alacağımız ve daha önce baktığımız birkaç oyuncuyu kaçırdık. Bir tek stoper alternatifi vardı, onu alamadık. Umut'un yerine oyuncu alamadık. Hücumda fazlalığımız var, bir tane daha gidebilirdi, olmadı. Sayısı az, kalitesi daha fazla, ekonomisini çıkaracağımız bir kadro var."

"BANZA TRANSFERİ ZOR!"

"Banza ile ilgili şu anda zor. Bizim bütçemizi aşıyor. Ama fiyatı bize uygun olur, rakamsal değeri uygunsa olur. Bütçesi uygun olursa hemen alırız."

"Enis Destan ile ilgili Rusya'dan teklif gelmedi. Bana gelmedi, bize de geldiğini bilmiyorum. İyi çalışıyor, memnunum ondan. Bazen duygusal kırılmalar yaşayabiliyor."