Son dakika spor haberi: Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bordo-mavili takımda o yıldız futbolcuya Rusya'dan teklif geldi. İşte önerilen rakam...

Ara transfer döneminde kadrosuna 4 oyuncu Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusuna 7 milyon Euro'luk sürpriz bir teklif geldi. İşte genç yıldıza talip olan takım...

TRABZONSPOR'A ENİS DESTAN PİYANGOSU

Ara transfer döneminde kadrosuna 4 oyuncu katan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Trabzonspor'da bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan genç forvet Enis Destan'a teklif geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Rusya Premier Lig kulüplerinden Fakel, 22 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililere 200 bin Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu.

TRANSFER DÖNEMİ KAPANMADI

Rusya'da ara transfer dönemi henüz kapanmadı. 20 Şubat'a kadar takımlar transfer yapabilecek. Bordo-mavili takım, gelen bu teklifi düşünmek için Rus ekibinden süre istedi. Yıldız isim için kısa sürede geri dönüş yapılacak.

Enis Desten bu sezon Trabzonspor'da 19 maçta şans bulurken 2 gol attı, 1 de asist yaptı.