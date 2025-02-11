Trabzonspor, Serkan Asan'ı Iğdır FK takımına kiraladığını TFF'ye bildirdi. Serkan'ın transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Serkan Asan, bordo mavili forma altında bu zamana dek 69 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.