Trabzonspor'a sürpriz transfer! Fırtına'ya 20'lik yıldız geliyor
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Bordo mavililer, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Sadibou Sane'yi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Ara transfer döneminde son günlere girilirken Trabzonspor için önemli bir iddia daha gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Fransa'nın Metz takımında yer alan 20 yaşındaki stoper Sadibou Sane'nin adının bordo-mavili kulüple geçtiği öne sürüldü. Bu sezon Fransa Ligue 2'de Metz'le 16 maça çıkan Sane, aynı zamanda sağ bekte de forma giyebiliyor. Senegalli savunmacının Fransız kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek.