Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin galibiyet golünü atan John Lundstram dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE LUNDSTRAM'IN AÇIKLAMALARI

"Takımıma katkıda bulunduğum ve galibiyet için çok mutluyum. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İç sahadaki oyunumuz bizim önemli güçlerimizden birisi, bunu gösterdik ve kazandık. İki tane önemli fırsatı değerlendiremedim. Sonrasında gol atabilmek ve takımın gösterdiği performans beni ayrıca mutlu ediyor."