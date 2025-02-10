Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında ligin iddialı ekibi İkas Eyüpspor’u konuk ediyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, evinde İkas Eyüpspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynananTrabzonspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SIMON BANZA DURDURULAMIYOR

Gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Simon Banza, Trabzonspor'un gol yükünü çekmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde Braga'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 17 lig maçında 13 defa fileleri havalandırdı. 2 kez de gol pası veren Banza, Eyüpspor maçında da tabelayı değiştirmeyi hedefliyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA YER ALIYOR

Trabzonspor'da 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlendi.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-İkas Eyüpspor karşılaşmasının VAR hakemi Macar Tamas Bognar oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN