Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

ZUBKOV VE MUSTAFA ESKİHELLAÇ İLK KEZ İLK 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor karşısında ikinci yarıda süre alan Zubkov, ligde ilk kez ilk 11'de yer alırken, iki gün önce transferi açıklanan Mustafa Eskihellaç da Eren Elmalı'nın yokluğunda sahaya çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan İkas Eyüpspor, 2. dakikada Robin Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci Uğurcan Çakır başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

32. dakikada Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Visca'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu üsten kornere çeldi.

45+2. dakikada Zubkov'un sağdan pasında, ceza alanı içinde Visca, uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

59. dakikada Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan gönderdiği ortada John Lundstram'ın ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti.

68. dakikada İkas Eyüpspor'un Emre Mor ile geliştirdiği atakta, oyuncunun uzak mesafeden gönderdiği şut direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 29'a yükseltirken, İkas Eyüpspor 39 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. İkas Eyüpspor ise sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.