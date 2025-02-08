Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, sol bek oyuncusu için Gaziantep FK'ya 15 milyon TL ödeyecek.

27 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibi ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yeni transfer Mustafa Eskihellaç'ın ilk sözleri ise şu şekilde oldu:

"BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUM"

Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur. Sahada her şeyimi vererek, bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Gaziantep FK ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.