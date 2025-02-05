Kayserıspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Orta sahaya oyuncu bakıyoruz. Stoper de alacağız" demişti. Fakat hem sürenin daralması hem de yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle, orta saha transferine daha net öncelik verildi. Fotomaç'ın haberine göre, listede öne çıkan isim Adem Zorgane. Charleroi forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Belçika Ligi'nde çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Takım kaptanlığı yapan Zorgane'nin 2027'ye kadar kontratı var.

YENI FIRSATLAR ÇIKABILIR

Charleroı kulübünün talep ettiği bonservis bedeli ise 5-6 milyon euro. Adem Zorgane'nin yanı sıra son haftada fırsat transferi olarak sürpriz oyuncular da gündeme gelebilir. Avrupa'daki transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'un elinde avantajlı bir süreç oluşurken, son haftada fırsat transferi olarak farklı isimler de gündeme gelebilir. Türkiye'de transfer dönemi 11 Şubat'a kadar devam ettiği için bordo-mavililerin son ana kadar alternatifleri değerlendirmesi bekleniyor.