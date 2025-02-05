Trabzonspor Kulübü, Hırvat oyuncusu Borna Barisic'i sezon sonuna kadar İspanya'nın Leganes ekibine kiraladı.
KAP'ta yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Leganes Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Barisic, bordo-mavili formayla ligde 9 maçta 129 dakika süre alabilmişti.
Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024/2025 futbol sezonu sonuna kadar Club Deportivo Leganes Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/yVew2fdrIY— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) February 5, 2025