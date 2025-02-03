Trendyol Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada,
"Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
İfadeleri yer aldı.
Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov'un kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/wMvtaQ6Mzk— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) February 3, 2025