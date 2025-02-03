Trabzonspor Oleksandr Zubkov'u transfer ettiğini açıkladı!

Trabzonspor, ara transferde Danylo Sikan'ın ardından Shakhtar Donetsk kulübünden bir transfer daha yaptı. Fırtına Oleksandr Zubkov'un kesin transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2025- 18:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025- 18:16