Trabzonspor, orta sahaya 'box to box' oynayabilecek bir takviye peşinde. Karadeniz devinin orta saha listesinin bir numarası Jorge Carrascal'dı. Ancak Dinamo Moskova'da forma giyen Kolombiyalı orta saha için olumsuz haberler gelince B planı devreye alındı. Karadeniz devi, sezon başında transfer etmeye çalıştığı Josh Brownhill'i yeniden gündeme aldı. Burnley ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki İngiliz yıldız, Championship'te çıktığı 28 maçta 9 gol atıp, 4 asist yaptı. Brownhill yazın gelmek istese de Burnley engellemişti.

OYUNU İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR

1.79 boyundaki yıldız, ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 13 milyon euro olan İngiliz oyuncunun, serbest kalacak olması Trabzonspor için büyük bir fırsat. Brownhill, Premier Lig gibi üst düzey bir ligde gösterdiği performansla orta sahada her iki yönü de oynayabilen, istikrarlı ve çalışkan bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Brownhill'in savunma katkısı ve oyun kurmadaki becerisi de takımı için vazgeçilmezdi. O sadece hücumda değil, defansif anlamda da oyunun her anında var olabilen bir orta saha olarak tanınıyor.

PAS VE HIZ CANAVARI

Trabzonspor, önümüzdeki sezon Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedeflerken, orta sahada dinamizm ve tecrübe eksikliğini gidermek istiyor. Brownhill, Premier Lig'de edindiği tecrübe ile bu hedefler doğrultusunda takıma önemli bir katkı sağlayabilir. Top kapma, yüksek pas yüzdesi ve oyunu hızlı kurabilme gibi özellikleriyle Karadeniz devinin oyun temposunu artırabilecek bir oyuncu. Şenol Güneş'in sistemine tam anlamıyla uyum sağlayabilecek Brownhill, aynı zamanda takımın saha içi liderlerinden biri olabilir.