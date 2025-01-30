Fırtına sezonun ilk deplasman galibiyeti için Kayseri'ye gidecek
Fırtına'da Zubkov gelişmesi!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Ocak)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe o isimle nikah tazeliyor! F.Bahçe o isimle nikah tazeliyor! 11:37
Ajax - Galatasaray maç notları Ajax - Galatasaray maç notları 10:26
G.Saray'dan flaş Icardi açıklaması! İşte son durumu G.Saray'dan flaş Icardi açıklaması! İşte son durumu 10:13
Aslan'a kuzeyden 18'lik orta saha! Aslan'a kuzeyden 18'lik orta saha! 09:22
Galatasaray'ın Embolo aşkı! Galatasaray'ın Embolo aşkı! 00:43
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:01
Daha Eski
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 23:50
G.Saray potada kayıp! G.Saray potada kayıp! 23:39
G.Saray potada kayıp! G.Saray potada kayıp! 23:38
Okan Buruk: Transfer... Okan Buruk: Transfer... 22:54
Fırtına'da Zubkov gelişmesi! Fırtına'da Zubkov gelişmesi! 22:53
Fenerbahçe yeni sağ bekini buldu! Mimovic ile anlaşma tamam Fenerbahçe yeni sağ bekini buldu! Mimovic ile anlaşma tamam 21:57