Trabzonspor Danylo Sikan'ı resmen açıkladı!

Trabzonspor'un yeni golcüsü Danylo Sikan oldu. Bordo mavililer, Shakhtar Donetsk'ten 23 yaşındaki santrforu kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Danylo Sikan için Ukrayna temsilcisine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sikan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalanırken, Ukraynalı golcü bu sezon 500 bin Euro diğer sezonlarda yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Kariyerinde 153 maça çıkan Danylo Sikan 36 gol atarken, 14 asist yaptı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.