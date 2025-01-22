Trabzonspor Danylo Sikan'ı resmen açıkladı!

Trabzonspor'un yeni golcüsü Danylo Sikan oldu. Bordo mavililer, Shakhtar Donetsk'ten 23 yaşındaki santrforu kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Danylo Sikan için Ukrayna temsilcisine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sikan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalanırken, Ukraynalı golcü bu sezon 500 bin Euro diğer sezonlarda yıllık 1 milyon Euro kazanacak.
Kariyerinde 153 maça çıkan Danylo Sikan 36 gol atarken, 14 asist yaptı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kamuoyuna Duyuru
Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
"Sizinle ben, eğer biz olabilirsek neler olacağını biliyorum" 𝐃𝐚𝐧𝐲𝐥𝐨 𝐒𝐢𝐤𝐚𝐧 | #𝟷𝟺 pic.twitter.com/IWIAjwoevE— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 22, 2025