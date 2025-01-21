Orta sahaya mutlaka transfer yapmak isteyen Trabzonspor, Dinamo Moskova'dan 26 yaşındaki Kolombiyalı Jorge Carrascal için teklif sunmuştu. Ancak kabul edilmedi. Bordo mavililer ile ilgili bomba bir iddiayı L'Équipe'te ortaya attı. Fransız gazetesi, Karadeniz devinin Ligue 1'de Rennes forması giyen Glen Kamara'nın peşinde olduğunu duyurdu. Finlandiyalı oyuncu, 16 Temmuz 2024 tarihinde Leeds United'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Rennes ile çıktığı 13 karşılaşmada 1 asist kaydetti ve 660 dakika sahada kaldı.

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Haberde Glen Kamara'nın Rennes takımında hayal kırıklığı oluşturduğu ve kadro dışı bırakıldığı özellikle belirtildi. 1.78 boyundaki futbolcunun Fransız ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri 6 milyon euro. Finlandiya Milli Takımı formasını 65 kez giyen ve 2 gol atan Kamara'nın asıl mevkisi merkez orta saha. Ama ön liberoda da forma giyebiliyor. L'Équipe'e göre tecrübeli futbolcuyu İpswich Town, Southampton ve Middlesbrough da istiyor ama en istekli kulüp Trabzonspor. Bu nedenle bordo mavililer, bu transferde bir adım önde. Sierra Leone asıllı yıldız için görüşmeler devam ediyor.