Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile karşılaştı.
Bu mücadelenin 47. dakikasında Edin Visca'ya yapılan müdahale sonrasında bordo-mavili ekip penaltı kazandı.
Topun başına geçen Simon Banza, bu atıştan yararlanamadı.
📌 Trabzonspor penaltı kazandı 🧤 Uğurcan Çakır, penaltıyı kullanmak istedi 👀 Bu karardan vazgeçildi ❌ Simon Banza penaltı vuruşundan yararlanamadı 🥅 Trabzon'da ilginç an! #TSvSVS #beINSPORTS pic.twitter.com/uRaiU8QZ0a— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 20, 2025