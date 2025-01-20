Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Mücadelenin VAR koltuğunda oturacak hakem ise açıklandı. Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro olurken AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.