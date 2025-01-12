Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, Eren Elmalı'nın takımdan ayrılacağından dolayı transfer için harekete geçti. Bordo-mavil ekip, Celcit forması giyen o futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olacağından dolayı sol bek mevkisine takviye için kolları sıvadı.

Birçok oyuncu arayışına giren Fırtına, geniş bir liste hazırladı. Bu oyuncular arasında bir isim öne çıkıyor.

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Mail Sport'tan derlediği habere göre; Trabzonspor, Celcit forması giyen Greg Taylor'u transfer etmek istiyor.

Haberde, bordo-mavili ekibin yanı sıra İspanya'dan Espanyol'un, İngiltere'den ise Hull City, ile QPR'ın Taylor'a talip olduğu belirtildi.

Ancak İskoç oyuncunun ülkesinde ve Celtic'te kalmak istediği vurgulandı.

Tecrübeli sol bekin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

Bu sezon 26 maça çıkan Taylor, bu müsabakalarda 1 gol atıp 5 asist yaptı.

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