Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta Onvo Antalyaspor'u ağırladı.

Bordo mavililer 21. dakikada Simon Banza, 52, 64, 87. dakikalarda Pedro Malheiro ve 70. dakikada Muhammed Cham'ın attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 22'ye yükseltti. Onvo Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor evinde Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Onvo Antalyaspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş 3-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından kadroda 2 değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında görev Ozan Tufan ve Arif Boşluk maça yedek kulübesinde başladı. Onların yerine ilk 11'de Nwakaeme ve Eren Elmalı yer aldı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.

AZ SAYIDA ONVO ANTALYASPOR TARAFTARI MAÇI TAKİP ETTİ

Konuk ekip Onvo Antalyaspor'un az sayıda taraftarı maçı takip etti, tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı.

MALHEIRO VE VISCA YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta Pedro Malheiro 3 gol atarak yıldızlaşırken, Edin Visca da 3 asistle oynadı.