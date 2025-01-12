Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, evinde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrası bordo mavililerde Edin Visca açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Harika bir galibiyet aldık. Moral ve özgüven olarak buna ihtiyacımız vardı. Malheiro'yu 3 golünden dolayı tebrik ediyorum. Herkes bugün çok iyi oynadı. 4 gün önce de kupada kalemizi kapattık. Bu da önemli. Trabzonspor çok büyük bir camia. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Önümüzdeki hafta Sivasspor maçında da taraftarı bekliyorum. Ben her zaman asist yapmak istiyorum. Bizim için en önemlisi kalemizi kapatıp 3 puanı almak. Uzun bir yol bizi bekliyor. Henüz hiçbir şey kazanmadık."