TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a sürpriz sol bek! Eren Elmalı'nın yerine gelecek

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a sürpriz sol bek! Eren Elmalı'nın yerine gelecek

Trabzonspor'da sol bek konusunda hareketli günler yaşanıyor. Eren Elmalı'yı Galatasaray'a göndermek üzere olan bordo mavililer, Fildişi Sahilli futbolcu Ghislain Konan'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2025- 06:40