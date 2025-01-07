Orta saha, kanat-forvet ve stoper... Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, ilk olarak bu 3 bölgeye devre arasında transfer istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, geldiği gibi farkını gösterecek, takımın mevcut seviyesini de yükseltecek net isimler üzerinden gidilmesini söylemişti. Orta saha için birçok ismi listesine alan bordo-mavili ekibin 1 numaralı hedefi ise Lyon'dan Corentin Tolisso. Fransız kulübünün içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle birçok yıldızla yollarını ayırması bekleniyor. Bordo mavili yönetim, ön liberoda da oynayabilen oyuncu için harekete geçti.

ORTA SAHADA TAM BİR LİDER

Karadeniz devi, orta sahanın merkezinde tam bir lider olan Tolisso için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Tolisso'nun Lyon'daki senelik ücreti 4 milyon euro seviyelerinde. Dolayısıyla pahalı bir operasyon söz konusu. Trabzonspor yönetimi, Togo asıllı Fransız futbolcu için kiralama teklifi sundu. Lyon'un kesin olarak elden çıkarmak istediği 1.81 boyundaki yıldıza İngiltere'den de talipler var. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 22 maça çıkıp, 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki orta sahanın kontratı 2027'de bitiyor. Piyasa değeri 7 milyon euro.

Karadenız devi, Tolisso transferinden istediği sonucu alamama ihtimaline karşı B planını da hazırladı: Philip Billing. Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen ancak bu sezon sadece 10 maçta toplamda 176 dakika süre alabilen Nijerya asıllı Danimarkalı orta saha, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu nedenle Trabzonspor'un merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön liberoda da oynayabilen 1.93 boyundaki yıldız için de temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 14 milyon euro ve Bournemouth ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. Her iki oyuncunun da teknik ekibin onayından geçtiği ancak Tolisso transferinin bir adım önde olduğu öğrenildi.