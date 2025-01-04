Samsunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
Samsunspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VAR hakemi açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2025- 12:12
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı.
TFF'den yapılan duyuruya göre; Samsunspor - Trabzonspor karşılaşmasının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Öte yandan zorlu mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak.
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