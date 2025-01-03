Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ocak ayında stoper hattındaki eksikliği kapatmak için adımlarını hızlandırıyor. Bordo-mavililerin listesinde ön sıralarda Adryelson ismi göze çarpıyor. Fransa basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberlerde, Botafogo'da kiralık dönemi biten ve Olympique Lyon'a katılan 26 yaşındaki stoperin Trabzonspor tarafından istendiği vurgulanıyor. Olympique Lyon'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve oyuncu satışı zorunluluğu transfer için bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor.

LIBERTADORES'İ KAZANDI

Botafogo'dakiralık forma giydiği 2024 yılında tarihi başarılar kazanan Adryelson, Copa Libertadores ve Brezilya Serie A şampiyonluklarında önemli bir rol oynadı. Özellikle Copa Libertadores finalinde Atletico Mineiro karşı 90 dakika sahada kalan ve futboluyla göz dolduran 26 yaşındaki futbolcu, performansıyla tam not aldı. 5 Ocak 2024'te Olympique Lyon tarafından bonservisi alınan ancak 1 yıl daha Botafogo'ya kiralanan Brezilyalı futbolcu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

CSKA MOSKOVA DEVREDE

Piyasadeğeri 4 milyon euro olarak gözüken Adryelson'un Olympique Lyon ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavililerin başarılı savunmacıyı öncelikli olarak satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. Öte yandan Brezilyalı defans ile Rusya'dan CSKA Moskova'nın da ilgilendiği kaydedildi. CSKA Moskova'nın Adryelson için 3.5 milyon euroluk bir bütçe hazırladığı ve Olympique Lyon'la temas kurduğu iddia edildi.

YERLİ ADAYI SAMET

Savunma hattı için yapılan transfer çalışmalarında yerli adaylar arasında Samet Akaydin öne çıkıyor. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen ve bordo-mavili kulüple temasa geçen Samet'in bonservissiz bir şekilde kadroya katılması amaçlanıyor. 30 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.

TORMENA'DA SIKI TAKİP

Fırtına'da transfer listesinde yer alan bir diğer stoper Vitor Tormena için takip sürüyor. Rusya'da Krasnodar ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek 28 yaşındaki stoper bu sezon 22 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı ve bin 826 dakika sahada kaldı.