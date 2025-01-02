Trabzonspor yönetimi, RAMS Başakşehir kulübünde ‘kadro dışı’ bırakılan 26 yaşındaki merkez orta saha için harekete geçti. Karadeniz ekibi, orta saha oyuncusu için o futbolcusunu takasta teklif olarak sunacak. İşte detaylar...

Süper Lig'de ilk yarıda beklenen performansından uzak bir görüntü sergileyen Trabzonspor, transferde kararlı adımlar atıyor. Bordo mavililer, Fotomaç'ın haberine göre Başakşehir'de Çağdaş Atan tarafından kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ı renklerine bağlamak istiyor. İddialara göre Karadeniz devinin teknik patronu Şenol Güneş'in bizzat görüştüğü 26 yaşındaki merkez orta saha, bordo-mavili formayı giymeyi kabul etti. Güneş'in Selçuk İnan'a benzettiği Berkay'ı 8 ile 10 numara arasında oynatmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi 1.78 boyundaki futbolcu için İstanbul ekibine Bardhi takasını önerdi. Fırtına'nın hedefi işi takasla bitirmek.