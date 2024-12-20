Trabzonspor'dan flaş MHK açıklaması!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 16. haftada Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama...

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ligin 16. haftasında Galatasaray'a mağlup olan Karadeniz ekibi, MHK'ye sert tepkide bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Başkan Yardımcımız Taner Fikret Saral'dan açıklama

Tahammül sınırımız çoktan aşıldı.

Merkez Hakem Kurulu'nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!

Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da, İstanbul'da…

Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz!

Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman 'yapı'nızla bize hesap vereceksiniz!

İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz.

Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız 'gücün' bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz.

Artık yeter!

Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız.

Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir.