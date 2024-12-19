Fırtına'da şok sakatlık!
Fırtına'ya golcü gibi stoper!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
AYŞE BEGÜM ONBAŞI ÖZEL
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yaprak dökümü! G.Saray'da yaprak dökümü! 15:21
Fırtına'da şok sakatlık! Fırtına'da şok sakatlık! 14:55
F.Bahçe'den G.Saray'ı üzecek transfer! F.Bahçe'den G.Saray'ı üzecek transfer! 12:35
G.Saray'a Köhn'den müjdeli haber! G.Saray'a Köhn'den müjdeli haber! 11:29
F.Bahçe'den taraftarına yeni yıl hediyesi! F.Bahçe'den taraftarına yeni yıl hediyesi! 10:40
Cimbom'a Gürcü forvet! Cimbom'a Gürcü forvet! 09:57
Daha Eski
Dybala pazarlığında Icardi detayı! G.Saray 'olmaz' dedi Dybala pazarlığında Icardi detayı! G.Saray 'olmaz' dedi 00:55
F.Bahçe'den Merih Demiral operasyonu! İşte yapılan ödeme teklifi F.Bahçe'den Merih Demiral operasyonu! İşte yapılan ödeme teklifi 00:01
F.Bahçe'den stoper hamlesi! F.Bahçe'den stoper hamlesi! 23:45
F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak hamle! Transferde dev kapışma F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak hamle! Transferde dev kapışma 23:37
Cengiz Ünder'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu Cengiz Ünder'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu 23:17
Hüseyin Yücel fikir değiştirdi! Sergen Yalçın... Hüseyin Yücel fikir değiştirdi! Sergen Yalçın... 23:07