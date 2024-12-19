Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, basına açık bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.