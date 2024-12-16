Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda lider Galatasaray'a 90+8. dakikada yediği golle 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından Simon Banza, açıklamalarda bulunarak hakeme yönelik eleştirilerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Galatasaray maçını kazanmaya gelmiştik ama olmadı. Galatasaray'ın attığı golleri değerlendirmemiz lazım. İkinci gol ve penaltı! Faul de yok, penaltı da! Bunun incelenmesi, üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımımla gurur duyuyorum, Trabzonspor asla pes etmez. Yanlışlarımızı düzelteceğiz."