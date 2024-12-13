Karadeniz devi ara transfer döneminde kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği haberlere göre; Internacional forması giyen Wanderson, Karadeniz devinin radarında. Internacional ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki sol kanat, bu sezon 43 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Wanderson'un kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade edilirken, Trabzonspor'un bu transferde istekli olduğu belirtiliyor. 1.75 boyundaki futbolcunun değeri 6 milyon euro. Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.