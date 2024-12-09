Trabzonspor'da 'yükseliş formülü' bulundu! Devre arasında...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, ligde alınan mağlubiyetler sonrasında düzlüğe çıkmak istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren yönetim ve Şenol Güneş, formülü buldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da gözler tamamen 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Bordo- mavili camia ligde geride kalan 14 maçta 16 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşatan takımdan umudunu kesmiş durumda. Yönetim ve teknik heyetin de aynı görüşte olduğu Karadeniz devinde bu anlamda ara transfer dönemi iple çekiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; eknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı durdurmak için devre arasını kurtuluş yolu olarak görüyor.

3 BÖLGEYE TAKVİYE

Ancak devre arası kısa vadeli bir çözüm olsa da asıl planlama gelecek sezon için yapılacak. Son basın toplantısında bu yönde açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, yönetimden gelecek sezon takıma ağabeylik yapacak tecrübeli isimlerin transfer edilmesini isteyecek. Liste uzun ve yönetim, transfer edilmek istenen isimlerle ilgili girişimlerini iyice hızlandırmış durumda. Usta hoca özellikle stoper, orta saha ve kanat forvet takviyesini istiyor.