Bordo mavililer, sezon başında transfer etmek istediği ancak alamadığı Gift Orban için devre arasında yeniden Lyon ile masaya oturmayı planlıyor. Ancak, Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı kanat-forvet için dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre Bundesliga'dan Stuttgart'ın talip olduğu 22 yaşındaki yıldız için iki Alman kulübü daha teklif yapmak için hazırlanıyor. Borussia Dortmund ve RB Leipzig'in 1.78 boyundaki yıldızın şartlarını araştırmaya başladığı kaydedilirken, ara transfer döneminde ciddi bir yarış olmasının beklendiği ifade edildi. Geçen sezon 14 milyon euro'ya Lyon'a transfer olan Orban, bu sezon yalnızca 5 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Mali krizde olan Lyon'un Nijeryalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirecek belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Gent'ten 14 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan Orban, şu ana kadar bekleneni veremedi. Ligue 1'de bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyen ve 2 gol atan 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

22 yaşındaki kanat-forvet, Fırtına'nın transfer hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Gift Orban'ın Lyon ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı yıldız, yıllık 1 milyon 820 bin euro maaş alıyor.

205 SANİYEDE 3 GOL ATTI

Başakşehır ile Gent, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçında karşılaşmıştı. Rövanş maçında Gift Orban, 205 saniye içinde Başakşehir ağlarına 3 gol atarak Türk taraftarın dikkatini çekmişti.

GÜNEŞ'İN ARADIĞI OYUNCU

Güneş'in tam aradığı adam Orban çift santrforun sağında ya da sağ kanat forvet olarak kullanılabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken tek husus tek santrfor oynamaması gerektiği. Çünkü sırtı dönük oyun Orban'ın yumuşak karnı. Şenol Güneş'in istediği kanat forvet tanımına uyan bir isim.

HIZLI VE TEKNİK BİR İSİM

Trabzonspor'un rakibi kendi yarı sahasına hapsettiği anlarda teknik kapasitesi ve zarafetiyle kilit açabilecek bir isim. Genç futbolcu, geniş alanda hızıyla, dar alanlarda ise top hakimiyetiyle şov yapabilir.

MÜTHİŞ PATLAMA ÖZELLİĞİ

Orban tam anlamıyla hız makinesi. 22 yaşındaki oyuncu için "Savunma oyuncularından kurtularak rakip kaleye atılmak için fırsat kovalayan, yıldırım hızında patlamaları olan bir futbolcu'' yorumu yapılıyor.