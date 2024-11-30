Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Bir 11'le sahaya çıkacağız. Her oyuncu görevini iyi yapacak. Savic, Nwakaeme sakatlıktan yeni çıktı. Takımla antrenmana yeni katılmaya başladılar. Serkan'ın, Okay'ın rahatsızlığı var. Onlar bizimle değil zaten. Visca'nın arka adalesinde bir gerginliği vardı. Tam olarak hazır diyemeyiz. Son bölümde belki mecbur kalırsak kullanabiliriz. Enis Destan'ın rahatsızlığı var. Onun dışında eksik yok. Bir 11'le çıkacağız, biten 11 de önemli. Rakibimiz son maçta iyi oynadı. Biz de geçen maçta kazandık. Umarım güzel bir maç olur. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Temennimiz ve beklentimiz o."