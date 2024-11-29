Trabzonspor, Alanyaspor maçına hazır!

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililer, idmanın ardından Alanya'ya hareket etti.

SAVIC, BARISIC VE NWAKAEME MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI!

Bordo-mavililerin 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Uğurcan, M. Taha, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Batagov, Ali Şahin, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Mendy, Umut Güneş, Vişça, Cihan Çanak, Cham, Dragus, Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım."