TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da sol beke Nijeryalı yıldız! Portekiz'den gelecek
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Geniş oyuncu taraması yapan yönetim kariyerine Portekiz'de devam eden Nijeryalı yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordomavililerle ilgili Portekiz basınında bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın Ojogo'dan derlediği habere göre; Trabzonspor, Boavista forması giyen sol bek Bruno Onyemaechi'yi yeni hedef olarak belirledi. Nijeryalı futbolcu takımının en önemli isimleri arasında yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcunun Boavista ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulübü 2 milyon euro bonservis talep ediyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 11 maçta forma giyen Nijeryalı savunmacı, istikrarlı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Stoper ve ön libero bölgelerinde de oynayabilen 1.84 boyundaki futbolcu için Karadeniz devinin Boavista ile temasa geçtiği dile getirildi. Karadeniz devi, yaz döneminde Boavista'dan sağ bek Pedro Malheiro'yu kadrosuna katmıştı.