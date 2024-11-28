TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da sol beke Nijeryalı yıldız! Portekiz'den gelecek

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Geniş oyuncu taraması yapan yönetim kariyerine Portekiz'de devam eden Nijeryalı yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2024- 06:40