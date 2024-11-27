Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Muhammed Cham, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında adeta şov yaptı. Bu mücadelede kendini bulan Cham, 3 gol ve 2 asist yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Bordo-mavili takımın 5 aylık bir uğraştan sonra Clermont'tan 4 milyon euro'ya transfer ettiği Muhammed Cham, beklenen patlamayı Adana Demir maçında yaptı. Karadeniz devinin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü Adana Demirspor ağlarına gönderen Avusturyalı 10 numara, 3 gol, 2 asist, 8 şut, 6 şut pası, 7 rakip ceza sahasında topla buluşma ve % 89 pas oranıyla oynadı. Profesyonel kariyerinin ilk hattrick'ini yapan 24 yaşındaki maestro, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk oyuncu da oldu.

AVRUPA'DA DA EŞİ BENZERI YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Cham ayrıca bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla şutta (14) payı bulunan isim durumuna geldi. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta 5 gole katkı sağlayan tek futbolcu olarak olağanüstü bir performans sergiledi. Başarılı oyuncu aynı zamanda Mavi Şimşekler karşısında, bordo mavili takımın en çok mesafe (12.09 km) kat eden oyuncusu oldu. Adana Demirspor maçını inanılmaz bir katkı ile tamamlayan Cham'in, bitiş düdüğüyle yaşadığı mutluluk hem saha içerisinde hem de soyunma odasında dikkat çekti.

YATTARA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Muhammed Cham ile teknik ekibe yeni dahi edilen Yattara da yakından ilgileniyor. Yattara'nın kendisi gibi teknik kapasitesi yüksek olan oyuncuya öz güven kazanma ve yeteneklerini kullanma konusunda yol gösterdiği öğrenildi.

4+1 YILLIK İMZA ATTIRILDI

Trabzonspor yönetimi, 4 milyon euro'ya aldığı Cham'e 4+1 yıllık imza attırdı. Bu sezon 1 milyon 375 bin euro alacak olan 24 yaşındaki yıldıza, ardından her dönem için 1 milyon 275 bin euro ödenecek. Cham, bu sezon forma giydiği 10 maçın 3'ünde ilk 11'de başladı ve 424 dakika sahada kaldı.