Trabzonspor Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavili takımın antrenmanına, tedavileri tamamlanan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic'in de katıldı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanına, tedavileri tamamlanan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic'in de katıldı.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sprint ve anaerobik dayanıklılık çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.