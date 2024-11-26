Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini 5-0 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor; ligde galibiyeti olmayan ve son sırada yer alan Adana Demirspor karşısında çok erken gol buldu. Muhammed Cham harika bir golle perdeyi açtı. Golden sonra çok pozisyona girdi bordo-mavililer. Ama son vuruşlarda beceri eksikliği vardı. Şenol Güneş; kadrodaki radikal değişiklikleri ile hem daha önce ilk 11'de sürekli şans bulup dökülen yıldızlarına gözdağı verdi; hem de genç oyuncuların önünü açtı. Çaykur Rizespor maçına çıkan ilk 11'den tam 7 değişiklik yaparak sahaya çıktı Şenol Güneş. Tebrik ediyorum Şenol hocayı. Adı ne olursa olsun koşmayan, savaşmayan, yüreği ile oynamayan oyuncunun Trabzonspor'da işi olamaz!
Arif Boşluk zaten şans bulduğu her maçta iyi oynuyordu. Dün oynadığı başarılı futbolla Eren Elmalı'nın da Barisic'in de önünde olduğunu gördük. Arif Boşluk, artık formayı Eren Elmalı'ya kaptırmaz. 22 yaşındaki Arseniy Batagov'u da beğendim. Zaten Ukrayna Ümit Milli Takımı'nda da büyük oynuyor. Batagov da bundan sonra ilk 11'de oynamalı. Hüseyin Türkmen, maç eksiği olmasına rağmen yüreğini ortaya koydu. Serkan Asan da iyi niyeti ile mücadele etti. Simon Banza, Trabzonspor için büyük bir gol silahı… Cham hücumda çok etkiliydi. Her iki kanadı da iyi kullandı Trabzonspor.
Maçın ilk yarısında Yusuf Sarı'nın muazzam volesinde Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek bir kurtarış yaptı. Tam 7 maç sonra orta sahaya dönen Mendy, pas trafiğini yönetti, takımı öne çıkardı. Çok çalıştı, savaştı! Trabzonspor'un etkili futbolu karşısında ikinci yarıda Adana Demirspor'un direnci iyice kırıldı. Ardından Fırtına'nın art arda golleri geldi. Muhammed Cham'ın vuruşunda top Banza'ya çarptı, Banza bu topu önüne alıp, şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Golden sonra büyük moral bulan Banza, Cham'ın asistini çok iyi değerlendirdi ve Fırtına'nın 3. golünü kaydetti.
Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı 17 golün 8'inin altına imza attı Simon Banza! Gecenin kahramanı Cham, Arif Boşluk'un pasını klas bir vuruşla ağlara gönderip skoru ilan etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Cihan Çanak, Muhammed Cham ve Simon Banza çok etkili hücumlar yaptı. Trabzonspor, zirvenin eteklerine doğru tırmanmak istiyorsa bu oyununu daha da geliştirmeli. Çok çok çalışmalı. Ama en önemlisi, dünkü ilk 11'inde ısrar etmeli Şenol Güneş… Cham; 3 gol, 2 asistle 10 numara işler yaptı. Attığı 3 gol de şahaneydi! Galibiyette başrol oynadı. Arif Boşluk'u da yürekten alkışlıyorum! Trabzonspor formasını giyen her futbolcu Arif gibi savaşmalı…
REHA KAPSAL – İKİ KONU
Son haftalarda kötü giden bordomavililerin toparlanmasıyla beraber moral ve motivasyon kazanma açısından Adana Demir karşısında alacağı 3 puan önemliydi. Şenol hoca kadro dışı, sakatlık ve kart cezalısı oyuncular yüzünden sahaya çıkardığı 11'de önemli değişiklikler yaptı. Özellikle Mendy'nin uzun süreden sonra orta sahada oyuna başlaması bordo-mavililer adına önemliydi orta sahaya hem direnç getirdi hem sahipsiz topları kazanıp, iyi işler yaptı. Batagov, bu sezon ilk 11'de oyuna başladı.
Top tekniği olan solak oyuncu performansını biraz daha bekleyip diğer maçlarda gördükten sonra karar vermek daha doğru olacak. Muhammed Cham saha içinde hep top arayışında ama hücum bağlantısını daha doğru kurmalı. Cihan'nın da hücumda nerde ne zaman ne yapacağını bilmesi gerekir. Oyun bilgisini daha geliştirmesi gerekir. Eğer bunları daha doğru yaparsa yeteneği ile beraber kalitesini de üst seviyelere çekmiş olur. Son haftalarda oyuncuların tutkusu ve coşkusu çok azdı. Bu maçta rakip zayıf olmasına rağmen saha içindeki bordo-mavililerin gösterdiği ciddiyet, istek, kazanma arzusu çok olumluydu. Bundan sonraki maçlarda iyi oynarlar, kötü oynarlar ama saha içinde birlikte hareket edip savaşmayı diğer maçlara da mutlaka olumlu olarak yansıtmalılar.
Trabzonspor'un devre arasında yapılacak nokta transferi çok doğru belirleyip buna göre yapması gerekir. Başta santrfor Onuachu olmak üzere bu tercihlerini en iyi şekilde yapmalılar. Adana Demirspor, Trabzonspor'un şu anki gücünü ve iyi oyununu test edeceği tabii ki bir rakip değil. Ama böyle bir 3 puana da bordo-mavililerin ihtiyacı vardı. Bu geçiş sürecinde iki önemli konu başlığı var. Birincisi devre arasında yapılacak transferler, ikincisi de oraya kadar saha içindeki oyununun gelişimi. Mutlaka bu iki konu hakkında da Şenol hocanın planları ve fikri vardır.
MUSTAFA ÇULCU – TÜRKMEN İYİYDİ
Trabzonspor'da Serkan-Vişça, sağ kanattan uyumlu ve üretken göründüler. Serkan sakatlıktan iyi dönmüş. Trabzonspor, sol kanattan Cihan, merkezden Cham ile organizasyonları hücum repertuarına kattığı Mendy, ön liberoda oynayınca önde baskı kalitesinin arttığını gördük. İlk yarı biterken, ilk defa Vişça ile süratle ve de 5 kişiyle rakip kaleye kontratakla gelen bir Trabzonspor izledik. Cihan, Cham ve Mendy ile ataklarda Vişça bağımlılığından kurtulduklarını tanık olduk. Mendy'nin gerçek mevkisinde oynaması rakip atakları önde durdurdu. Banza'nın ve sahanın en iyisi muhteşem performans sergileyen Cham'ın golleri hem farkı getirdi hem de Trabzonspor'un ihtiyacı olan özgüveni verdi. Bu galibiyet hatta bu sıkıntılı dönemde ilaç gibi geldi diyebiliriz.
Genç bir takım olan Adana Demirspor gücü oranında açık futbol oynadı. Biri; hatalı transferlerden dolayı kadro sıkıntısıyla lig hedefini şimdilik kaybetmiş, diğeri ise gücü belli ligi kaybetmiş iki takım... Bunların arasında oynanan maçın futbol lezzeti de ancak bu kadar olur. Mehmet Türkmen donanımlı, genç, dinamik, atletik, çok koşan hatta gereğinden fazla koşan bir hakem. Nerede durarak pozisyonları izlemesi gerektiği konusunda eksikleri olduğu için zaman zaman oyunun akışı ve oyuncuların koşu yollarında kalıyor. Maçta hakemi zorlayacak pozisyon olmadı. Bazı faul düdükleri tepki aldı. Faul sayısı gereksiz yükseldi. (Toplam 28 faul) Kendisine tavsiyem; futbolun doğasında olan basit temasları oynatmalı. Adana Demirspor, 53'te penaltı bekledi, devam kararı doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Başarılı bir performans sergiledi kutlarım.