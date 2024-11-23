Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Paul Onuachu'dan vazgeçmeyen bordo-mavililer, Southampton'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Ara transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Fotomaç'ta yer alan habere göre yeniden kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu için Southampton'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim 30 yaşındaki golcünün transferi için tüm şartları zorlayacak. Son olarak Beşiktaş'ın da talip olduğu Onuachu'yla ilgili İngiltere'den yeni haberler de geliyor. İngiliz medyası, Trabzonspor'un yanı sıra eski kulübü Genk'in de Onuachu ile ilgilenmeye başladığını ileri sürdü.

TARAFTARLAR ONU İSTİYOR

Belçika ekibi ile Southampton arasında temaslar başlasa da yıldız futbolcunun ilk tercihinin Trabzonspor olduğu belirtildi. Onuachu konusundaki gelişmeleri teknik direktör Şenol Güneş de yakından takip ediyor. Ayrıca bordo-mavili taraflar da golcü futbolcuyu yeniden takımda görmeyi çok istiyor. Sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın da talip olduğu Paul Onuachu'yu ara transferde hangi takımın bünyesine katacağı merak konusu.