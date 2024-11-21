Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "Şu anda önceliğimiz devre arası transfer dönemine kadar süreçte iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa onu yapmak" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncuların enerji ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, bordo-mavili takımı takip eden muhabirlerle sohbet etti. Fotomaç'ın haberine göre, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu ifade etti. Takımın son dönemlerde aldığı skorlarla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncularının niyetinden asla şüphesinin olmadığını söyledi. Güneş, "Oyuncuların hepsi efendi, problemli değiller. 'Bana ne, yenildik' demiyorlar" diye konuştu.

TRANSFER TEK BAŞINA YETMEZ

Güneş şöyle devam etti: "Yine de kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmememiz gerekirdi. Sorumluluk bana ait. Şu an burada olan oyuncuların enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Hatta 19 Yaş altı takımıyla bir maç oynadık. Sonra kendi aramızda da bir çift kale oynadık. 2 maçta da yapmak istediklerimizi çok iyi bir şekilde uygulayan bir takım vardı. Ama bunu sürekli hale getirmemiz gerek. Önceliğimiz devre arasına kadar iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa onu yapmak. Şunu da çok iyi biliyorum. Transfer tek başına çözüm değil. Bu oyuncu grubundan kazanabileceğimizden en iyisini kazanmamız gerek."

TRANSFERDE KARARI BEN VERECEĞİM

Transfer çalışmaları konusunda da bilgi veren teknik adam, "Şu anda elimizde olan oyunculardan faydalanmayı düşünüyoruz. O mevkilerin durumuna göre futbolcu alacağız. Onların içerisinde kesin olmadığı için önceliğimi söyleyeyim. İhsan Derelioğlu takip edecek, bana verecek. Ben de başkana vereceğim. En son da başkan veya ben karar vereceğiz. İzleme komitesi ve diğerleri izleyebilir ama ne izlerse izlesinler sonunda biz karar vereceğiz. Yani izleyenin bir kararı olmayacak. İmza ve maliyetlerini biz başkana götüreceğiz ama teknik anlamda ben karar vereceğim" dedi.

FUTBOLCULARA 'GİDİN' DEĞİL; 'OYNAYIN' DiYORUM

Güneş, takımda istikrarın sağlanamadığına da değinerek şöyle konuştu: "Biz istikrarlı ne kadro, ne de oyun tutturamadık. Zaten normalin altında işler yapıyoruz, zig zagımız çok büyük. Buradaki oyuncuları da görmüş oluyoruz. 'Oyunculardan gidenler olabilir' dememin sebebi şu. Elimizdeki her oyuncu gidebilir. Oyunculara 'gidin' demiyorum, 'oynayın' diyorum. Oynayamazsanız da size yardımcı olacağız. Çünkü bu kulüp yapılanma yapacak. Katkı yapan kalsın biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Şimdi geldiler bunların bir değeri var. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? Git idman da yap diyorum, ha gel burada da seni çalıştırayım dedim."

TEKNİK EKİBE YENİ KATILIMLAR

Teknik ekibe yeni isimler katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya ise Şenol Güneş, "Mehmet Hocayı (Kulaksızoğlu) daha önce de söyledim, devre arasında değerlendirmeyi düşünüyorduk onu, bugün gelecek. Sosyal İlişkilerden sorumlu olacak. Yattara, daha önce buraya geldiği zaman bana ziyarete gelmişti. O da o zaman akademide çalışıyordu. Bana Trabzonspor'da staj yapmak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik. Burada bir süre kalacak, antrenmanları takip edecek" şeklinde cevap verdi.

DRAGUŞ'UN SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Draguş ile ilgili çok şeyler yazılıp çizildiğine değinen Güneş, "Onun ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ancak oynamak istiyor. Bazı sorunları vardı, bunlar çözüldü. Oynadığı pozisyonlarla alakalı bir şikayeti de yok" diye konuştu.

SAVIC TEDİRGİNLİK HİSSEDİYOR

Savunma bölgesindeki sakatlıklarla ilgili bilgiler de veren Güneş, "Serdar idmana katıldı, oynaması zor ama eldeki oyuncular var. Savic iyiydi, Fenerbahçe maçında risk olur diye oynatmadım sonra Rize maçı olmadı. Şimdi yine bir tedirginlik hissediyor. O da soru işareti. Hüseyin, uzun süre yoktu. Bazı eksikleri vardı, şu an döndü aramızda. Bir değişim olacak" ifadelerini kullandı.

HEPSİNİ GÖRECEĞİZ

Güneş, Fransız oyuncu Mendy'in stoperde oynatılmasıyla ilgili olarak da, "İlk geldiğim maçta Savic ve Denswil'i stoperde oynattım. Ancak bu oyuncuların sakatlığı oldu. Mendy stoperde de oynayabiliyor ortada da oynayabiliyor. Orada mesela Lundstram'ı da denedim. Mecburi bu değişiklik" dedi.

HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Ziyaretin ardından teknik direktör Şenol Güneş, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç'a forma, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.