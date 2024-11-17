Trabzonspor, Southampton forması giyen Paul Onuachu'nun peşini bırakmıyor. Bordo mavililer ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız golcü için yeni bir teklif yapacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen başarılı sonuçlar alamayan Trabzonspor'da umutlar devre arası takviyelerine bağlandı. Fotomaç'ın haberine göre, 8 numara ve stoperin yanı sıra pivot santrfor da gündemde. Hedefteki isim ise yeniden Paul Onuachu. Şenol Güneş'in Başkan Doğan'a, Onuachu gibi bir golcüye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bizimle uyum sağlamış olması hücum aksiyonlarını çeşitlendirmesinin yanında Türkiye Ligi'nde bu tarz golcüler devamlı başarılı oldu. Böyle bir golcü alınmalı ki Banza'nın üretkenliği artsın. İsteğim çift forvetli sisteme geçmek. Banza iyi forvet ama sonuçta kiralık. İleriye dönük düşünmeliyiz" dediği belirtildi.

7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLMİŞTİ

Karadeniz devi, yaz döneminde bonuslarla birlikte Onuachu için Southampton'a 7 milyon euro'luk kulüp rekoru olan bir teklif sunmuş ancak İngiliz ekibi 15 milyon euro'da diretmişti. Geçen yıl Trabzonspor ile çıktığı 25 maçta 17 gol atan ve 4 de asist yapan 30 yaşındaki Nijeryalı, Southampton'da bu dönem 5'i lig olmak üzere 6 maçta toplam 82 dakika süre alabildi. Devre arasında ayrılması beklenen 2.01 boyundaki forvet, Trabzonspor ile bağını hiç koparmadı. Bordo mavili yönetimin, Premier Lig ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Paul Onuachu'nun bonservisini almak için devre arasında gerekli hamleleri yapması bekleniyor.

GOL SİFTAHI YOK

Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olduğu Southampton'da henüz gol atamadı. Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Nijeryalı futbolcu, İngiliz kulübünde 18 resmi maçta oynadı ve fileleri havalandıramadı.

ZAM YAPILACAK

Karadeniz devi, sezon başında çok uzun uğraşlar verse de Onuachu'yu alamamıştı. Southampton'a devre arasında 7 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunulması planlanıyor. Bonuslarla bu rakamın 8 milyon euro'lara çıkabileceği belirtiliyor.

Fırtına, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavililere büyük katkı sağladı.

PİVOT SANTRFOR ISRARI

Karadeniz devi forvet transferi konusunda pivot santrfor profilinde ısrarcı. Bu tarz santrforlar, özellikle güçlü fiziksel yapıları ve hava toplarındaki etkinlikleriyle tanınıyor. Bordo-mavili takımda, bu profilin geçmişteki başarılı örnekleri arasında Alexander Sörloth, Andreas Cornelius ve Paul Onuachu öne çıkıyor.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asist yaparak dikkat çekmişti. Bu performansıyla takımına Türkiye Kupası'nı kazandırmış ve Süper Lig'de ikinci sırayı aldırmıştı. l Cornelius, 2021- 2022 sezonunda benzer bir etki yaratmış, 49 resmi maçta 20 gol atarak ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki en önemli oyuncularından biri olmuştu.

Onuachu, geçtiğimiz sezon 25 resmi maçta 17 gol ve 4 asistle takımına önemli katkılar sağlamıştı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü oyuncu, Trabzonspor'un Süper Lig'i üçüncü bitirmesine ve Avrupa Ligi biletini almasına önemli katkıda bulunmuştu.