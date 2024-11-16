TRABZONSPOR HABERLERİ | Transfer için gözler Şenol Güneş'te! Vereceği rapor sonucunda...
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arasında takıma takviye için harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer için Gürcistan-Ukrayna maçını izleyecek. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Şenol Güneş, 3 bölgeye mutlaka takviye istiyor. Stoper, kanat-forvet oynayan bir isim ve orta sahaya ofansif yönü güçlü oyuncu alınması planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli teknik adam, gündemdeki yıldızlardan D.Kiev'den Ukraynalı Shaparenko'yu bugün Batum'da saat 20.00'de oynanacak Gürcistan-Ukrayna maçında bizzat statta takip edecek. 26 yaşındaki yıldızın, Dinamo Kiev'le olan kontratı 2025 Eylülde bitiyor. Öte yandan Güneş, kontratı bitecek Gürcü stoper Dvali'yi de izleyecek. G.Kıbrıs'ta A.Nikosia'daki 29 yaşındaki Gürcü stoper 15 maçta oynadı.